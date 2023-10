Washington (Usa), 3 ott. (LaPresse) – Con 216 voti a 210 Kevin McCarthy è stato destituito da speaker della Camera dei rappresentanti. A presentare la mozione di sfiducia era stato il suo collega di partito, il deputato repubblicano Matt Gaetz, esponente dell’ala ultra conservatrice del Gop. McCarthy, che disponeva di una maggioranza risicata, a fronte di una decina di defezione tra i repubblicani non ha potuto contare sull’appoggio dei democratici, che si sono chiamati fuori dalla contesa tutta interna al Partito repubblicano. In alcuni casi, come quello della speaker emerita Nancy Pelosi, alcuni esponenti Dem hanno scelto l’astensione. McCarthy era finito nel mirino dell’ala ‘Maga’ del Partito repubblicano alla Camera, dopo il compromesso raggiunto mesi fa con Joe Biden sul bilancio federale e, più recentemente, dopo la legge di spesa provvisoria approvata nel weekend per evitare lo shutdown del governo federale, anch’essa frutto di un compromesso col Partito democratico.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata