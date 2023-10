Strasburgo (Francia), 3 ott. (LaPresse) – “Continueremo ad attuare in modo efficace e rapido tutte le nostre decisioni. Perseguiremo un approccio globale alla migrazione che combini una maggiore azione esterna, partenariati globali reciprocamente vantaggiosi con i paesi di origine e di transito, affrontando le cause profonde della migrazione, opportunità di migrazione legale, protezione più efficace delle frontiere esterne dell’Ue, lotta risolutiva alla criminalità organizzata, tratta di esseri umani e strumentalizzazione della migrazione come strumento di guerra ibrida, aumento dei rimpatri e aspetti interni, nel rispetto del diritto internazionale, dei principi e dei valori dell’Ue e della tutela dei diritti fondamentali”. E’ quanto si legge nell’ultima bozza della Dichiarazione di Granada, del Consiglio europeo informale di venerdì, visionata da LaPresse. Il testo, che sarà domani sul tavolo degli ambasciatori Ue, ha aggiunto rispetto al precedente il riferimento all’attuazione in modo efficace e rapido delle decisioni.

