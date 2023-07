Milano, 26 lug. (LaPresse) – “Non solo il rafforzamento dei droni specializzati per controllare il territorio dall’alto e individuare più facilmente i piromani, sul modello di quanto sta già avvenendo in Regione Calabria. La Lega vuole depositare una proposta per inasprire le pene per chi appicca i roghi, introducendo una aggravante specifica per chi provoca incendi per ottenere vantaggi economici dal fatto. Attualmente, l’incendio doloso boschivo è punito dall’articolo 423 bis del codice penale che prevede una pena da 4 a 10 anni di reclusione. In particolare, ci stanno lavorando il vicepremier e ministro Matteo Salvini e il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari”. Così una nota della Lega.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata