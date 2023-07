Roma, 26 lug. (LaPresse) – “Se qualcuno aveva qualche tentennamento nel passato, non può adesso che prendere atto di una evidenza assolluta. I negazionisti non possono avere spazio. Di fronte alla grandine gigante, ai nubifragi, al tornado, alla desertificazione, di fronte a temperature di 49 gradi chi vuole che possa negare? Siamo nella concreta dimostrazione che le due Italie sono le facce di una stessa medaglia che si chiama tropicalizzazione”. Lo ha detto il ministro della Protezione civile e Politiche del mare, Nello Musumeci, intervenendo alla trasmissione di ReteQuattro, Diario del giorno. “All’interno del governo – ha detto Musumeci – siamo mobilitati e convinti che bisogna mettere al primo posto dell’agenda di governo la messa in sicurezza del territorio che diventa una priorità”.

