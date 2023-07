Roma, 26 lug. (LaPresse) – A seguito di alcune segnalazioni di cittadini, il ministro dei Trasporti Matteo Salvini “invita anche tutte le forze dell’ordine e le polizie locali ad applicare buonsenso in relazione al comma 7-bis dell’articolo 157 del Codice della strada (attualmente vigente) che prevede multe salate per gli automobilisti che lasciano il motore acceso, durante la sosta del veicolo, per mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’aria. ‘Pensiamo alle famiglie con bambini o anziani a bordo. Le norme vanno applicate ma con buonsenso e usando la testa’, conclude il ministro”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata