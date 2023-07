Madrid (Spagna), 25 lug. (LaPresse) – La sinistra “deve prendere una posizione chiara” di fronte ai potenti, “difendendo con convinzione” un principio chiave come quello della “giustizia fiscale”, essenziale per arrivare alla “giustizia sociale”, solo così può “risollevarsi” in Italia e in Europa, di fronte all’ascesa delle destre. Lo ha detto in un’intervista a LaPresse la presidente del Partito socialista spagnolo (Psoe) Cristina Narbona, dopo le elezioni di domenica che hanno visto una crescita dei socialisti nel Paese iberico. “Quando ho seguito i dibattiti nel Pd ho visto sempre che c’è un po’ di paura” nell’esprimere un’idea che “per noi socialisti spagnoli è centrale ovvero che non c’è giustizia sociale se non c’è giustizia fiscale” e questa “è una delle questioni più importanti per i cittadini che dovranno scegliere un partito da votare”, ha detto Narbona, sottolineando che sì, è importante che la sinistra si presenti unita, ma che è “fondamentale” che sia “identificabile” dagli elettori. La presidente del Psoe ha insistito in particolare sull’importanza che la sinistra assuma una posizione differente sull’economia rispetto al neoliberalismo della destra che è stato invece abbracciato anche da partiti socialisti europei. “La gente preferisce l’originale alla fotocopia” e se la sinistra offre le stesse cose che offre la destra, alla fine vincerà la destra, ha spiegato Narbona, sottolineando che “il governo di Pedro Sanchez è stato il primo governo” della Spagna a “prendere decisioni importanti”, come ad esempio quella sulla tassazione delle grandi imprese e multinazionali, che hanno fatto sì che i cittadini percepissero il Psoe come “un partito autonomo rispetto ai grandi poteri economici” e che prende “decisioni buone per la maggioranza sociale”.

