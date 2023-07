Madrid (Spagna), 25 lug. (LaPresse) – “Siamo fiduciosi” che Pedro Sanchez riesca a formare un nuovo governo di coalizione in Spagna, senza “accettare niente che vada al di là della nostra Costituzione”. Lo ha detto in un’intervista a LaPresse la presidente del Partito socialista spagnolo Cristina Narbona, sottolineando che il Psoe “non può accettare un referendum sull’indipendenza della Catalogna”, come richiesto dal partito Junts, dell’ex presidente della Generalitat catalana Carles Puigdemont. I voti di Junts sono decisivi per la formazione di un nuovo esecutivo di Sanchez. Penso che “tra un mese le cose si chiariranno e che andremo verso un governo di coalizione ma senza oltrepassare le linee rosse della nostra Costituzione”, ha detto Narbona, sottolineando che ora in Catalogna il partito più votato è stato il Psoe e che quindi la via scelta dai socialisti è stata apprezzata da una parte importante della società catalana.

