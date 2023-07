Madrid (Spagna), 25 lug. (LaPresse) – Le elezioni spagnole di domenica, che hanno visto una crescita del Partito socialista e la frenata di un possibile governo tra Partito popolare e Vox, hanno mandato “un messaggio di speranza” all’Europa e di “continuità delle politiche progressiste anche dentro le istituzioni europee”. Lo ha detto in un’intervista a LaPresse la presidente del Psoe Cristina Narbona. “La Spagna ha un peso importante quando si prendono delle decisioni” in Ue, per raggiungere la maggioranza qualificata, e la premier Giorgia Meloni sembrava volesse “contare con un altro governo di destra per fare dei cambiamenti profondi nel progetto europeo” ma “per fortuna sembra che questo ora non possa succedere”, ha sottolineato Narbona. “Credo” che il risultato delle elezioni abbia trasmesso un “messaggio forte” agli altri Paesi europei, e che ci sia stato un primo effetto “contagio”, ha sottolineato la socialista, portando come esempio la Germania dove il presidente della Cdu sembrava avesse aperto ad una possibile collaborazione a livello comunale con il partito di estrema destra tedesco dell’AfD, e che poi, dopo il risultato delle elezioni in Spagna, ha fatto marcia indietro, precisando che non ci sarà nessuna collaborazione con l’ultradestra.

