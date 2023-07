Milano, 25 lug. (LaPresse) – Resterà sospesa fino a domani l’Area C a Milano: lo ha annunciato su Facebook il sindaco Giuseppe Sala. “Abbiamo deciso di sospendere l’Area C per le giornate di oggi e domani, ma invitiamo a limitare gli spostamenti in città. Chiedo che le portinerie dei condomini privati intervengano per pulire i tratti di marciapiede di pertinenza, più del solito, anche per evitare intasamenti nei tombini – scrive – Ricordo che i parchi sono e resteranno chiusi fino a quando non avremo certezza che saranno fruibili in piena sicurezza. È di grande importanza che anche le aree verdi alberate e i parchi non recintati non vengano frequentati nei prossimi giorni”.

