Milano, 25 lug. (LaPresse) – Il fortissimo nubifragio della notte a Milano “ha colpito particolarmente i grossisti ortofrutticoli che fanno capo a SogeMi” (che gestisce i Mercati Agroalimentari all’Ingrosso di Milano), circa 100 attività, che hanno avuto in media 2mila euro di danni di merce distrutta. Quindi 200mila euro di danni stimati sul mercato ortofrutticolo, cui si aggiungono 100mila euro di danni alle attrezzature”. E’ Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza a spiegare, interpellato da LaPresse, la gravità della situazione a poche ore dal nubifragio della notte. A dettagliare come si struttura il danno stimato da 300mila euro provocato dal violento meteo al settore dei mercati ortofrutticoli milanese è sempre Barbieri: “I 100mila euro di danni alle attrezzature in particolare riguardano carrelli, tende, e altro”, aggiunge il segretario generale diConfcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza.

