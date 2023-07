Milano, 25 lug. (LaPresse) – “Un disastro annunciato. Ci ritroviamo con la pensilina completamente distrutta, la facciata e le porte automatiche dell’ingresso dell’albergo pesantemente danneggiate dopo che un platano si è abbattuto sull’albergo stanotte durante il nubifragio. Il danno è di oltre 300mila euro”. E’ la testimonianza, raccolta da LaPresse, di Walter Filippi, titolare dell’Hotel Domenichino di Milano, un tre stelle in via Domenichino, in zona Parco Sempione e vicino a San Siro, che ha subito danni dal violento nubifragio delle scorse ore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata