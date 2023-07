Milano, 25 lug. (LaPresse) – L’utile operativo corrente del primo semestre 2023 del gruppo del lusso Lvmh è pari a 11.574 milioni di euro, in aumento del 13%. L’attuale margine operativo è stato del 27,4% delle vendite. Il risultato netto del Gruppo Lvmh ammonta a 8.481 milioni di euro, in crescita del 30%. Così Lvmh sui risultati semestrali del gruppo in una nota stampa.

