Milano, 25 lug. (LaPresse) – A Karystos, sull’isola di Eubea, è stato ritrovato all’interno di una capanna il corpo carbonizzato di un allevatore che risultava disperso. Lo riporta l’emittente Ert, secondo cui il cadavere è stato trovato in posizione seduta, forse rimasto intrappolato dalle fiamme mentre cercava di far fuggire gli animali. L’uomo, 41 anni, aveva lasciato la sua casa a mezzogiorno di domenica, proprio quando è scoppiato l’incendio, e si era diretto verso il suo recinto, preoccupato per gli animali. La sua famiglia lo cercava e aveva allertato i Vigili del Fuoco e la polizia locale.

