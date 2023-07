Bruxelles, 25 lug. (LaPresse) – “Condanno fermamente gli attacchi russi alle infrastrutture ucraine per lo stoccaggio e l’esportazione del grano. Mentre la Russia continua la sua spietata guerra, noi continuiamo a sostenere l’Ucraina. Oggi abbiamo pagato altri 1,5 miliardi di euro, per aiutare a mantenere in funzione lo stato e riparare le infrastrutture. Ne arriveranno altri”. Lo scrive in un tweet la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

