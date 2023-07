Roma, 25 lug. (LaPresse) – “Siamo al fianco di studenti e studentesse che ringraziamo per questa battaglia fatta per le prossime generazioni. Hanno diritto a luoghi di cultura liberi e indipendenti. Rispetto a quanto visto in questi mesi, non vediamo solo sete di potere e posti ma un disegno che è quello del controllo sui luoghi di produzione di immagini. Non possiamo accettarlo. Giù le mani dal cinema e dalla libertà e dalla indipendenza dei luoghi della cultura”. Così la segretaria dem, Elly Schlein, durante una conferenza stampa nella Sala Berlinguer del gruppo Pd alla Camera sulla situazione del Centro sperimentale di cinematografia (Csc) dopo il via libera delle commissioni Affari costituzionali e Lavoro all’emendamento della Lega al dl Pa bis.

