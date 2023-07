Roma, 25 lug. (LaPresse) – “Il settore cinematografico e audiovisivo sta vivendo una profonda trasformazione a livello produttivo, creativo e nelle pratiche di fruizione. Le esperienze con i visori per la realtà virtuale, la collaborazione con l’universo dei videogiochi e l’intersezione con l’intelligenza artificiale, ma non solo, stanno allargando il tradizionale raggio di azione delle produzioni cinematografiche e audiovisive verso nuovi terreni di sperimentazione. Riconoscere il valore di questa trasformazione apre la via all’integrazione della tradizione cinematografica con i nuovi metodi di narrazione. Quello che stiamo facendo con l’approvazione dell’emendamento questa mattina è adeguare la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia alla modernità. Sorprendono le accuse di Pd e M5S. Nessuno di loro parlava di indipendenza e lottizzazione quando l’ex ministro Franceschini nominava gli attuali vertici o escludeva tutti coloro che non erano targati Pd. La sinistra faccia lo sforzo, per loro impossibile, di togliere i propri artigli dalla cultura. Il Mondo andrà avanti anche domani”. Così il deputato della Lega Igor Iezzi, capogruppo in commissione Affari costituzionali e primo firmatario di un emendamento sul Csc approvato nel Dl Pa2.

