Roma, 25 lug. (LaPresse) – Approvare “in tempi rapidi” il ddl Calderoli sull’Autonomia differenziata “in coerenza con quanto indicato nel programma di governo”, inclusa la modifica costituzionale per realizzare “la massima forma di democrazia attraverso l’espressione diretta della volontà popolare”. E’ quanto si legge in un ordine del giorno presentato in Senato dai capigruppo della maggioranza Lucio Malan (FdI), Massimiliano Romeo (Lega), Michaela Biancofiore (CdI-Nm-Maie) durante la discussione della mozione di Avs, M5S e Pd sui “profili critici nell’ambito del processo di attuazione dell’autonomia differenziata”. L’Odg ha provocato le proteste dell’opposizione, con una successiva sospensione dell’Aula.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata