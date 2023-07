Milano, 24 lug. (LaPresse) – “Le nostre forze armate non colpiscono mai le infrastrutture sociali e ancor meno i templi, le chiese e altre strutture di questo tipo”. È quanto ha affermato il portavoce del Cemlino, Dmitry Peskov, commentando l’attacco di ieri contro la Cattedrale della Transfigurazione a Odessa, per cui è stata accusata Mosca. “Quindi non accettiamo tali accuse, è un’assoluta falsità”, ha assicurato Peskov, secondo cui a colpire la cattedrale sono stati “missili antimissile” ucraini. “Hanno distrutto questo tempio da soli”, aggiunge Peskov riferendosi agli ucraini. Lo riporta l’agenzia Tass.

