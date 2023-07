Madrid (Spagna), 23 lug. (LaPresse) – “Il blocco involuzionista ha fallito. Coloro che proponevano il machismo, la regressione dei diritti e delle libertà hanno fallito, il blocco formato dal Partito popolare e da Vox sono stati sconfitti. Siamo in molti a volere che la Spagna continui ad avanzare”. Lo ha detto il leader socialista Pedro Sanchez parlando fuori dal quartier generale del Psoe, in Calle Ferraz, a Madrid, alla folla riunita per festeggiare.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata