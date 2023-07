Madrid (Spagna), 24 lug. (LaPresse) – Il Partito nazionalista basco (Pnv), si è rifiutato di avviare colloqui con il leader del Partito popolare, Alberto Núñez Feijóo, per facilitare la sua investitura come premier. Lo ha annunciato il partito stesso su Twitter, riferendo che il suo presidente, Andoni Ortuzar, ha già comunicato a Feijóo la decisione presa dall’Esecutivo del partito. La mossa riduce ancora di più le possibilità per Feijóo di diventare premier. Poco prima anche Coalición Canaria, che ha un seggio, ha rifiutato di “appoggiare un’investitura fantasma” di Feijóo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata