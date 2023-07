Madrid (Spagna), 24 lug. (LaPresse) – “Come candidato del partito più votato, il mio dovere è di aprire il dialogo per cercare di governare il nostro Paese in conformità con i risultati elettorali. Mi assumo la responsabilità di avviare il dialogo per formare un governo in conformità con la volontà espressa dal popolo spagnolo alle urne e chiedo che nessuno sia tentato di bloccare nuovamente la Spagna”. Lo ha detto il leader del Partito popolare Alberto Núñez Feijóo, parlando dal palco montato fuori da Calle Genova, quartier generale del Pp, davanti a una folla di sostentori.

