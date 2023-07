Madrid (Spagna), 24 lug. (LaPresse) – “E’ nostro dovere che non si apra un periodo di incertezza” nel Paese e “chiedo al Psoe di non bloccare il governo della Spagna”, tutti i leader che hanno vinto hanno governato, da Adolfo Suarez a Pedro Sanchez. Lo ha detto il leader del Partito popolare Alberto Núñez Feijóo, parlando dal palco montato fuori da Calle Genova, quartier generale del Pp, davanti a una folla di sostenitori. Il leader ha dunque invitato il Psoe ad astenersi per permettere la sua investitura come premier. “Abbiamo vinto le elezioni” e “spetta a noi cercare di formare il governo, come sempre è successo nelle elezioni spagnole”, ha aggiunto.

