Roma, 24 lug. (LaPresse) – “Qual è l’apertura sul salario minimo? Per noi contano le proposte concrete, cioè le posizioni in commissione, le dichiarazioni e non i retroscena o posizioni recuperate da qualche articolo di giornale. La maggioranza e il governo hanno la possibilità di confrontarsi in commissione con proposte concrete, finora non abbiamo avuto nulla, siamo ancora rimasti a chi parla di misura ideologica, sovietica, chi dice che è una forma di assistenzialismo”. Lo ha detto il presidente del M5S Giuseppe Conte al convegno Sviluppo Sud, a Palazzo San Macuto, rispondendo ai giornalisti sul salario minimo. “Se ci sono contributi o emendamenti costruttivi li possiamo considerare, ma altrimenti non accettiamo rinvii, bluff e meline”, ha concluso, “se ci sono proposte concrete certo che dialoghiamo, a noi interessa risolvere il problema e l’urgenza dei lavoratori”.

