Milano, 24 lug. (LaPresse) – Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato una legge che aumenta di cinque anni il limite di età per la permanenza di alcune categorie di cittadini nella riserva militare russa. Gli emendamenti alla legge federale ‘Sul servizio militare e sul servizio di leva’ aumentano i limiti di età per varie categorie di militari, tra cui soldati, marinai, sergenti, capisquadra, ufficiali e guardiamarina. Per soldati, marinai e sergenti, il limite di età passa così da 35 a 40 anni. Per i capisquadra e gli ufficiali passa da 45 a 50 anni e per i guardiamarina da 50 a 55 anni. Inoltre, la legge estende il limite massimo di età per i membri della riserva di mobilitazione. Le nuove regole entreranno in vigore il 1° gennaio 2024, con un periodo di transizione fino al 1° gennaio 2028, quando i cittadini della riserva saranno gradualmente trasferiti alla pensione.

