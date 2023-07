Roma, 24 lug. (LaPresse) – Il 17enne accusato dell’omicidio della coetanea Michelle Maria Causo si è difeso, davanti al Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, sostenendo che l’avrebbe uccisa perché la giovane l’avrebbe minacciato puntandogli in faccia una pistola che nascondeva sotto i vestiti. La minaccia a “mano armata”, secondo il minorenne, recluso nel Carcere Minorile di Casal del Marmo, sarebbe avvenuta dopo che il presunto assassino aveva chiesto a Michelle uno sconto di 15 euro, sul credito che era andata a riscuotere.

