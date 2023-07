Milano, 24 lug. (LaPresse/AP) – I parlamentari israeliano hanno approvato in via definitiva la ‘limitazione della clausola di ragionevolezza’, ovvero il punto cruciale del controverso disegno di legge sulla revisione giudiziaria. La ‘limitazione’ vieta il controllo giudiziario sulle decisioni governative e ministeriali sulla base della ‘ragionevolezza’, comprese le nomine e la scelta di non esercitare le autorità investite. Il voto ha fatto seguito a quasi 30 ore di dibattito in aula iniziato domenica mattina.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata