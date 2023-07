Washington (Usa), 24 lug. (LaPresse) – “Come amico di lunga data di Israele il presidente Biden ha pubblicamente e privatamente espresso la sua opinione che i grandi cambiamenti in una democrazia, per essere duraturi, devono avere il più ampio consenso possibile”. Lo afferma la Casa Bianca, in una nota della portavoce Karine Jean-Pierre, in merito alla riforma giudiziaria varata in Israele. “E’ un peccato che il voto di oggi si sia svolto con la maggioranza più esigua possibile. Comprendiamo che i colloqui sono in corso e probabilmente continueranno nelle prossime settimane e mesi per forgiare un compromesso più ampio anche con la Knesset in pausa. Gli Stati Uniti continueranno a sostenere gli sforzi del presidente Herzog e di altri leader israeliani che cercano di costruire un consenso più ampio attraverso il dialogo politico”, conclude la nota.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata