Roma, 24 lug. (LaPresse) – “A luglio c’è stato un forte aumento – circa il 40% – di persone che hanno accusato dei disturbi derivanti dal caldo estremo di questi giorni e che, per questi disturbi, si sono assentate dal lavoro. Molti si sono recati in ambulatorio dopo essersi sentiti male. Il problema è che molto spesso, la maggior parte dei pazienti non fa un collegamento tra il malessere e il caldo”. Lo dice a LaPresse, Giacomo Caudo, presidente nazionale della Fimmg, Federazione italiana medici di medicina generale.

