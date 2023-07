Milano, 24 lug. (LaPresse) – Meno carne, più pesce e più aperitivi. L’ondata di calore Caronte infuoca notti e giornate degli italiani, ma raffredda i consumi e li modifica. E’ Confesercenti a metter la lente su come la calura incide negativamente sulla propensione a consumare in quest’estate in cui le notizie sul caldo la fanno da padrone. I dati messi a disposizione di LaPresse dalla organizzazione del commercio. In tutta Italia, segnalano “un rallentamento degli acquisti nei punti vendita fisici; una frenata su cui senz’altro incide il caldo e, secondo Confesercenti, anche il battage mediatico sull’allerta alte temperature”.

