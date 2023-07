Roma, 24 lug. (LaPresse) – Riorganizzare i turni di lavoro per fronteggiare le ondate di calore fino a prevedere lo stop in “casi estremi”. A quanto si apprende, sono queste alcune delle misure previste dalla bozza di ‘Protocollo condiviso per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi da esposizione ad alte temperature negli ambienti di lavoro’ che la ministra del Lavoro, Marina Calderone, dovrebbe presentare domani alle parti sociali nel corso del tavolo sull’emergenza caldo. Secondo il protocollo, il datore di lavoro, sulla base della valutazione dei rischi, è chiamato infatti a intervenire sull’organizzazione dei piani di lavoro “per eliminare o, quando non possibile, ridurre l’esposizione diretta dei lavoratori alle alte temperature o percepite tali”.

