Milano, 23 lug. (LaPresse) – “Sento un grande senso di responsabilità nei confronti della mia famiglia e delle mia comunità”. Lo ha detto Patrick Zaki durante l’incontro con la stampa al rettorato dell’Università di Bologna. “Oggi sono sono arrivato in concomitanza con il vertice sulla migrazione e io sono un attivista per i diritti umani, la mia odissea proviene dal fatto che sono un ricercatore e un attivista”, ha aggiunto, “questo potrebbe non essere la fine del mio travaglio e il mio impegno per i diritti umani continua. Non do per scontata la mia libertà, non chiudo la porta al passato e sostegno tutti coloro che difendono i diritti umani in Egitto. Spero sia un incipit per i casi ancora aperti in Egitto”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata