Bologna, 23 lug. (LaPresse) – Patrick Zaki è arrivato al rettorato di Bologna, dove era atteso per un incontro con il rettore Giovanni Molari, la professoressa Rita Monticelli e con la stampa previsto alle 20.30 nel quale gli sarà consegnata la laurea conseguita agli inizi di luglio. Dopo l’incontro al rettorato Zaki si sposterà in Piazza Maggiore per un saluto dal palco che solitamente ospita le presentazioni del cinema all’aperto di Bologna.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata