Madrid (Spagna), 23 lug. (LaPresse) – “Grazie a tutta la Spagna perché abbiamo dimostrato di essere una democrazia forte e pulita”, “abbiamo ottenuto più voti e più seggi rispetto a quattro anni fa”. Lo ha detto il leader socialista Pedro Sanchez parlando fuori dal quartier generale del Psoe, in Calle Ferraz a Madrid, alla folla riunita per festeggiare. Sanchez ha quindi ringraziato “tutti i milioni di elettori che hanno votato per il Psoe”.

