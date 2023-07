Madrid (Spagna), 23 lug. (LaPresse) – Secondo gli exit poll di Mediaset, il Partito popolare e Vox insieme arriverebbero alla maggioranza assoluta, diversamente dallo scenario prospettato dalla tv pubblica spagnola Tve, che dà questa opzione più incerta. Secondo Mediaset, le due forze politiche arriverebbero a 181 deputati, di cui 150 per il Partito popolare e 31 per Vox. A sinistra, il Psoe otterrebbe 112 seggi e Sumar ne otterrebbe 27. La piattaforma di Yolanda Diaz sarebbe quindi al quarto posto, differentemente da quanto prospettato da Tve, che la dà come terza forza politica.

