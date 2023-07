Roma, 22 lug. (LaPresse) – In merito al lavoro effettuato dal governo italiano con le autorità egiziane relativamente al caso di Patrick Zaki, il ricercatore liberato dopo aver ottenuto la grazia dal presidente Al-Sisi “non mi aspetto per questo riconoscenza, non mi interessa. Era giusto farlo e lo facciamo indipendentemente da qualsiasi altra considerazione”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista concessa al Tg1.

