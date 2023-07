Roma, 22 lug. (LaPresse) – “Penso che la grazia concessa a Patrick Zaki sia un altro segno del rispetto che l’Italia ha in questo momento e anche di un approccio diverso che noi abbiamo inaugurato con i Paesi del Nordafrica. Un approccio che è rispettoso, pur con le enormi differenze che esistono fra noi. Per noi era un obiettivo importante e sono molto contenta di averlo centrato”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista al Tg1.

