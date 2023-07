Roma, 22 lug. (LaPresse) – “L’Ucraina è più vicina alla Nato che mai”. Lo ha scritto su Twitter il Segretario generale dell’Alleanza atlantica Jens Stoltenberg in un messaggio dove ha reso noto di aver avuto un colloquio telefonico con il presidente ucraino, Volodymr Zelensky. I due – viene spiegato – hanno parlato del ritiro della Russia dall’accordo sul grano del Mar Nero. “Condanniamo fermamente il tentativo di Mosca di usare il cibo come arma”, ha scritto Stoltenberg. “La Nato sarà al fianco dell’Ucraina per tutto il tempo necessario”.

