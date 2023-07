Francoforte (Germania), 22 lug. (LaPresse) – Un cameraman della Deutsche Welle è rimasto ferito dopo essere stato colpito dalle schegge di alcune munizioni a grappolo russo, ha riferito il canale ucraino dell’emittente tedesca come riporta Rnd. Il cameraman attualmente si trova in ospedale e le sue condizioni sono stabili. Secondo le informazioni, una troupe della Deutsche Welle è finita questo pomeriggio sotto il fuoco dell’artiglieria russa durante le riprese in un’area di addestramento dell’esercito ucraino nella regione del Donbass.

