Madrid (Spagna), 22 lug. (LaPresse) – Un governo in Spagna del Partito popolare e di Vox, “sarebbe una minaccia per le istituzioni catalane e per la nostra lingua e cultura”. Lo ha detto in un’intervista a LaPresse Gabriel Rufian, portavoce di Esquerra Republicana de Catalunya (Erc), il partito indipendentista catalano, di sinistra, attualmente al governo nella comunità autonoma. L’estrema destra “non minaccia solo i diritti civili e politici della Catalogna, ma anche le donne, le persone Lgbt, i migranti”, “è un rischio per i diritti fondamentali della società nel suo complesso”, ha affermato il portavoce. “Per quanto riguarda l’autonomia e la sovranità catalana, sarebbe una minaccia”, “basta vedere come nelle Isole Baleari e a Valencia, dove PP e Vox sono già al governo, stiano censurando le riviste in catalano e rimuovendo il catalano dalle scuole”, ma stanno anche “smettendo di parlare di violenza machista o di genere per parlare di ‘violenza domestica’, ‘violenza all’interno della famiglia’, ‘violenza contro le donne’ e ‘violenza contro i bambini'”, e “stanno rimuovendo le bandiere Lgbt dai balconi dei municipi”, ha sottolineato Rufian. Alla domanda se, con un governo di PP e Vox, si possa tornare in Catalogna allo scenario del 2017, apice del conflitto tra gli indipendentisti e l’esecutivo centrale, il portavoce ha affermato che “non si tratta di tornare al 2017, ma al bianco e nero del franchismo”. “Ma si scontreranno con noi”, ha assicurato, perché “Esquerra Republicana è stata un’avversaria del fascismo per tutta la sua vita, per tutti i suoi 92 anni di storia”.

