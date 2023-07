Milano, 22 lug. (LaPresse) – “Stiamo andando avanti in questa battaglia giusta insieme alle altre opposizioni perchè abbiamo sacche di lavoro povero in questo Paese troppo ampie. È giusto che in Parlamento continuiamo a insistere per convincere la maggioranza su una proposta che rafforza la contrattazione collettiva” e “al contempo dice che nemmeno la contrattazione può scendere sotto la soglia di 9 euro”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein a Brescia. “Noi andiamo avanti, incalziamo la maggioranza, discutiamo in commissione. Dobbiamo coinvolgere in una grande dibattito tutto il Paese. La speranza è che la maggioranza possa approvare insieme a noi questa proposta”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata