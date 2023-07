Roma, 22 lug. (LaPresse) – “Per governare le migrazioni bisogna cambiare impostazione. Rispetto a chi ci diceva che non bisogna difendere i confini e che l’immigrazione era un diritto che non poteva essere limitato, noi abbiamo cambiato impostazione, altrimenti sarebbe stato impossibile sostenere la pressione sulle nostre coste. Però bisogna trovare soluzioni strutturali perché io il fenomeno dell’immigrazione illegale lo voglio fermare definitivamente e per fare questo c’è bisogno di una cooperazione internazionale”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista concessa al Tg1. “L’accordo con la Tunisia è un primo passo che dimostra come si possa intervenire sui confini esterni”, ha aggiunto.

