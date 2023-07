Milano, 22 lug. (LaPresse) – La Conferenza internazionale su sviluppo e migrazioni di domani “è un altro grande successo italiano. Avremo oltre 20 paesi mediterranei, arabi, europei, africani, 16 tra capi di stato e di governo, 10 organizzazioni internazionali”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in una intervista al Tg1 che andrà in onda nell’edizione delle 20. “Tutti insieme – ha aggiunto Meloni – ad affrontare il tema delle migrazioni, capire come aiutare i paesi dai quali i migranti partono, capire come fermare la tratta degli esseri umani e i trafficanti. Ed è un modello cooperativo quello che noi proponiamo con questi paesi che hanno in comunione il Mediterraneo, un interesse convergente”.

