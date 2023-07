Madrid (Spagna), 22 lug. (LaPresse) – Gabriel Rufian, portavoce di Esquerra Republicana de Catalunya (Erc), il partito indipendentista catalano, di sinistra, attualmente al governo nella comunità autonoma, ha affermato che la sua forza politica continuerà il pressing sul governo centrale spagnolo per tenere un referendum di autodeterminazione sull’indipendenza della Catalogna. Le due maggiori forze politiche in Spagna, il Psoe e il Partito popolare, hanno escluso di indire un referendum, ma, ha detto Rufian in un’intervista a LaPresse, il governo spagnolo aveva negato anche l’esistenza di un conflitto politico, eppure “l’abbiamo portato a riconoscerlo a un tavolo negoziale”. “Ha anche detto che i prigionieri politici” catalani “avrebbero scontato tutta la loro pena e noi abbiamo strappato loro l’indulto. Il fatto che dicano di non essere favorevoli a un referendum non è una sorpresa. La chiave è la forza democratica che abbiamo per costringerli a continuare a muoversi verso l’amnistia e l’autodeterminazione”, ha aggiunto. Riguardo alla situazione dell’ex presidente della Catalogna, Carles Puigdemont, che si è rifugiato in Belgio per sottrarsi alla giustizia spagnola dopo la dichiarazione unilaterale d’indipendenza della Catalogna nel 2017, e a cui il tribunale dell’Unione europea ha recentemente revocato l’immunità da europarlamentare, Rufian ha detto di sperare che non venga estradato in Spagna. “Chiamare i cittadini alle urne affinché esprimano quale futuro vogliano per il loro Paese non è, in ogni caso, un crimine. Ovviamente il presidente avrà sempre il nostro pieno sostegno nella lotta contro la repressione”, ha detto il portavoce. Puigdemont fa parte del partito indipendentista Junts che a ottobre è uscito dal governo catalano in polemica con Erc.

