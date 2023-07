Milano, 22 lug. (LaPresse) – “Non lasciamo soli gli anziani, la loro presenza nelle famiglie e nelle comunità è preziosa, ci dona la consapevolezza di condividere la medesima eredità e di far parte di un popolo in cui si custodiscono le radici”. Così in un tweet Papa Francesco, citando anche gli hastag #NonnieAnziani e #laityfamilylife. Domani, 23 luglio, in occasione della Giornata mondiale dei nonni e degli anziani, alle 10 Bergoglio presiederà la messa nella basilica di San Pietro.

