Washington (Usa), 21 lug. (LaPresse/AP) – È stato fissato per il 20 maggio 2024 il processo per l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel caso di documenti segreti rinvenuti nella sua tenuta in Florida. Trump è accusato di aver conservato illegalmente centinaia di documenti segreti. La data del 20 maggio 2024 è un compromesso tra la richiesta dei pubblici ministeri di fissare il processo a dicembre e quella degli avvocati della difesa di fissarlo dopo le elezioni presidenziali del 2024.

