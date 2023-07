Madrid (Spagna), 21 lug. (LaPresse) – “Sarebbe un bene per l’Ue se Meloni finisse nel Partito popolare europeo”. Lo ha detto il leader del Partito popolare spagnolo Alberto Núñez Feijóo in un’intervista a El Mundo. Rispondendo alla domanda se sia favorevole all’ingresso di Meloni nel Ppe, Feijóo ha detto: “dipende dall’atteggiamento di Meloni, ma credo, da quello che mi dice il mio amico Antonio Tajani, che” la leader “stia facendo dei passi verso una posizione che a noi del Ppe preoccupa molto meno di quanto preoccupasse quando ha assunto l’incarico di premier”. “Sarebbe un bene per l’Ue se Meloni finisse nel Ppe, sì”, ha concluso.

