Madrid (Spagna), 21 lug. (LaPresse) – “E’ giusto sognare”. Così il leader di Vox, Santiago Abascal, ha commentato le dichiarazioni del leader del Partito popolare spagnolo Alberto Núñez Feijóo che, in un’intervista a El Mundo, ha affermato che “sarebbe un bene per l’Ue se Giorgia Meloni finisse nel Partito popolare europeo”. Abascal ha parlato con i cronisti prima dell’evento conclusivo della campagna elettorale di Vox in Plaza Colòn a Madrid. Il leader ha sottolineato che Vox difende “un’Europa unita, che difende gli interessi degli Stati” sovrani e che “non va al di là delle sue competenze”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata