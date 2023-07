Madrid (Spagna), 21 lug. (LaPresse) – “Diremo a tutto il mondo progressista fuori dalla Spagna che in Spagna è iniziata l’avanzata delle forze progressiste, che si può vincere contro la destra e l’ultradestra”. Lo ha detto il premier spagnolo e candidato dei socialisti Pedro Sanchez nell’atto di chiusura della campagna elettorale a Getafe, a sud di Madrid. “C’è molto interesse” in Europa e nel mondo “per sapere cosa succederà in Spagna domenica”, ebbene “vincerà il Psoe e perderanno Pp e Vox, vincerà il progresso, e perderà il retrocesso, vincerà la verità e perderà la menzogna, questo succederà domenica”, ha detto Sanchez, sottolineando che “sarà la vittoria delle donne di fronte al machismo, della cultura di fronte alla censura, della scienza di fronte agli antivaccinisti, la vittoria della verità di fronte alle menzogne”.

