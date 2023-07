Madrid (Spagna), 21 lug. (LaPresse) – “Voglio essere il presidente del governo di tutti gli spagnoli”. Lo ha detto il leader del Partito popolare Alberto Núñez Feijóo chiudendo la campagna elettorale a La Coruña, nella regione della Galizia di cui è originario. “Voglio essere un presidente affidabile”, vi offro “meno tensione e più moderazione, meno personalismo, meno divisione e più unità, meno ‘io’ e più ‘noi’. Lasciamoci indietro la tensione di questi cinque anni di ‘sanchismo'”, ha detto Feijóo. “Chiedo il voto perchè in Spagna ci sia il cambio necessario”, “serve un cambio, per avere un governo migliore e per fare una politica migliore”, ha aggiunto.

