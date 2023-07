Milano, 21 lug. (LaPresse) – Il governo sudafricano ha richiesto al tribunale un mandato di arresto per il presidente russo Vladimir Putin. Lo afferma il comunicato del partito di opposizione sudafricano ‘Alleanza Democratica’. “Grazie alle continue pressioni politiche e legali del procuratore distrettuale per garantire il rispetto degli obblighi internazionali del nostro Paese, il governo il 17 luglio 2023 ha formalmente avviato il processo per arrestare Vladimir Putin se dovesse mettere piede sul nostro territorio”, si legge nel comunicato. Nei confronti di Putin la Corte penale internazionale ha infatti emesso un mandato d’arresto che ora è valido anche in Sudafrica “nonostante i migliori sforzi del presidente Cyril Ramaphosa per proteggere Putin dalla responsabilità per i suoi presunti crimini di guerra”, aggiunge la nota.

